Отдыхавшая в одном из кафе Твери женщина лишилась своего телефона

18 Дек. 17:18 2018-12-18T17:18:42+03:00

В полиции сообщают, что подозреваемый дал показания, заведено дело по статье "Кража". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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О краже мобильного телефона стоимостью более 10 тысяч рублей в полицию заявила 39-летняя тверичанка. Женщина отдыхала в кафе и в какой-то момент не обнаружила при себе свой смартфон.

Выехав на место происшествия, полицейские опросили свидетелей и изучили записи камер видеонаблюдения, которыми был оборудован зал. Выяснилось, что женщина оставила свой телефон без присмотра на барной стойке.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в краже. Злоумышленником оказался 52-летний житель Калининского района. Мужчина был доставлен в полицию, где дал признательные показания, - сообщает пресс-служба Управления МВД по Тверской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", которая может грозить лишением свободы на срок до пяти лет.