Отдыхавшая в одном из кафе Твери женщина лишилась своего телефона
О краже мобильного телефона стоимостью более 10 тысяч рублей в полицию заявила 39-летняя тверичанка. Женщина отдыхала в кафе и в какой-то момент не обнаружила при себе свой смартфон.
Выехав на место происшествия, полицейские опросили свидетелей и изучили записи камер видеонаблюдения, которыми был оборудован зал. Выяснилось, что женщина оставила свой телефон без присмотра на барной стойке.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в краже. Злоумышленником оказался 52-летний житель Калининского района. Мужчина был доставлен в полицию, где дал признательные показания, - сообщает пресс-служба Управления МВД по Тверской области.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", которая может грозить лишением свободы на срок до пяти лет.