2018-12-18T17:20:15+03:00
Общество

Масштабные учения энергетиков в Тверской области подходят к завершению

Уже расчищено более 12 тысяч га просек линий электропередачи
Виктория ЖУКОВА
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На сегодняшний день специалисты расчистили более 12,2 тысяч га трасс воздушных линий электропередачиНа сегодняшний день специалисты расчистили более 12,2 тысяч га трасс воздушных линий электропередачиФото: Виктория ЖУКОВА
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В Тверской области подходят к завершению масштабные учения энергетиков. На сегодняшний день специалисты расчистили более 12,2 тысяч га трасс воздушных линий электропередачи 6-10 кВ и 35-110 кВ, а также провели расширение просек на одной тысячи га.

Кроме того, с начала учений было реконструировано порядка 516 км линий электропередачи и установлено 9575 новых железобетонных опор. Энергетики меняют «голые» провода на самонесущие изолированные.

Во время устранения аварийных дефектов на территории региона произведена выправка более 2000 опор, замена 1738 опор и 3643 изоляторов воздушных линий. Дополнительно повалено более 29 тысяч деревьев и отремонтированы 382 трансформаторные подстанции.

Все эти работы позволят снизить аварийность на сетях в Верневолжье, а также минимизировать риски возникновения перебоев в электроснабжении из-за неблагоприятных погодных условий.

Напомним, что учения проходят при поддержке правительства региона.

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