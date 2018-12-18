2018-12-18T16:44:33+03:00
Происшествия

В Твери пропал молодой мужчина

Волонтёры-поисковики просят помощи в распространении информации о пропавшем.
Виктория ТУШКОВА
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Пропал Дмитрий Михайлович Чеботарёв. Фото: vk.com/poisk_tver.Пропал Дмитрий Михайлович Чеботарёв. Фото: vk.com/poisk_tver.
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Пропал Дмитрий Михайлович Чеботарёв, 1984 года рождения - сообщает Тверской волонтёрский поисково-спасательный отряд "СОВА".

14 декабря 2018 года около 15:00 он ушёл из дома на бульваре Цанова и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение близким и знакомым неизвестно.

На вид пропавшему около 35 лет. Голова обрита налысо. На мужчине был свитер в серо-чёрно-белую полосу, чёрная куртка, штаны из болоньи, чёрная шапка с белой полосой.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить об этом в полицию по телефону 102 или волонтёрам отряда "СОВА": 8(915)735-22-61, 8(904)359-97-85.

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