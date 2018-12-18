В лесах Тверской области закончились елки, теперь их рубят в центре городов
В Тверской области в Кашине сегодня, 18 декабря на улице Комсомольская срубили красавицу-елку. Дерево росло возле местного общежития уже много лет.
Елка - гордость жителей: высокая и пушистая. Прощались с ней очевидцы со слезами на глазах. Фотографии, на которых рабочие рубят это чудо-дерево, местные жители выложили в группу в социальной сети «Подслушано в Кашине».
Жильцы общежития предполагают, что ель станет новогодним украшением города. Ее поставят перед праздниками на центральной площади.
Напомним, в Твери новогодние ели уже стоят во всех районах. Самые высокие елки нарядили на площади Ленина и в Городском саду.
Ель много лет росла возле общежития Фото: vk/"Подслушано в Кашине"