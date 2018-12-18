2018-12-18T16:01:02+03:00
Общество

Восстановлено транспортное сообщение между селом Большие Борки и Тверью

Найден временный перевозчик
Виктория ЖУКОВА
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Жители вновь могут ездить в ТверьЖители вновь могут ездить в ТверьФото: Елена ВОРОБЬЕВА
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В Тверской области восстановили транспортное обслуживание между селом Большие Борки в Калининском районе и другими населенными пунктами. Для удобства жителей вернули маршруты № 127 «Тверь – Андреевское» и № 130 «Андреевское-Броды».

В областном правительстве сообщили, что был найден временный перевозчик на срок до проведения открытого конкурса. Сейчас автобус № 127 отправляется от начального пункта два раза в день в 6:00 и 14:50, а № 130 - в 7:21 и 16:15.

Прежний перевозчик в начале декабря уведомил Министерство транспорта Тверской области о том, что прекращает обслуживать эти. Уже 6 декабря автобусы не приехали к жителям.

Напомним, что жители Тверской области часто страдают от действий перевозчиков-частников. Например, граждане, которые переехали жить в дачные кооперативы под Аввакумово, зимой вынуждены идти по четыре километра до ближайшего транспорта.

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