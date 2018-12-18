2018-12-18T16:10:05+03:00
Здоровье

Записаться на приём к врачу через электронную регистратуру Тверской области по прежнему сложно

Большинство специалистов в базе пока отсутствует
Виктория ТУШКОВА
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Чтобы стать пользователем системы, необходимо зарегистрировать личный кабинет. Фото: medregtver.ru.Чтобы стать пользователем системы, необходимо зарегистрировать личный кабинет. Фото: medregtver.ru.
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О начале работы нового портала записи к врачу medregtver.ru на днях официально объявил региональный Минздрав.

- На сегодняшний день система еще тестируется,на начальном этапе не обходится без проблем, - приводит пресс-служба Минздрава Тверской области слова заместителя регионального министра здравоохранения Игоря Барышева. – Например, к нам обращаются граждане, которым не удаётся записаться через новый портал.

Эта проблема решается разовым посещением обыкновенной регистратуры с просьбой внести ваши данные в электронную базу.

Однако, при тестировании сайта возникает другая проблема — отсутствие в базе данных нужных специалистов. Из тех, кто уже внесён туда, записаться также можно не ко всем. На настоящий момент возможность записи ограничена декабрём и у многих специалистов уже не осталось свободных часов.

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