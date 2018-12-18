2018-12-18T15:23:01+03:00
Общество

Прокуратура обязала отремонтировать многоквартирный жилой дом в Тверской области

Дом забыли включить в план капремонта
Виктория ЖУКОВА
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Проверку проводила прокуратура Фото: архив "КП"Проверку проводила прокуратура Фото: архив "КП"
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В Тверской области после вмешательства Кашинской прокуратуры многоквартирный жилой дом был включен в краткосрочный план капитального ремонта.

Проведенная проверка показала, что № 61 на улице Карла Маркса в Кашине не вошел в план реализации «Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Кашинского района на 2017-2019 г.г.».

При этом техническое состояние дома значительно отклоняется от установленных требований. К такому выводу пришел и инспектор, которого для осмотра привлекла районная прокуратура.

- В целях обеспечения защиты прав неопределенного круга лиц межрайонным прокурором в суд направлено административное исковое заявление о возложении на администрацию Кашинского района принять решение о включении этого дома в план по капитальному ремонту, - сообщает пресс-служба областной прокутатуры

Кашинский городской суда требования прокурора удовлетворил.

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