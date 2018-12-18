Собутыльники похитили у мужчины 30 тысяч рублей в Твери

18 Дек. 14:45 2018-12-18T14:45:44+03:00

Потерпевший выпивал в своей квартире с малознакомыми гостями

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В Тверской области из квартиры 41-летнего жителя Западной Двины пропали деньги. Мужчина обратился за помощью в полицию.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Полицейским удалось выяснить, что заявитель распивал у себя в квартире алкоголь в компании двух малознакомых мужчин. Когда хозяин уснул, его гости похитили деньги из сумки и скрылась.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили личности злоумышленников. Ими оказались жители Западйно Двины 31 и 36 лет. Один из них уже попадал в поле зрения правоохранителей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Подозреваемые во всем сознались и сообщили, что похищенные деньги успели потратить. Возбуждено уголовное дело.