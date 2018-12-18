Дом поэзии Андрея Дементьева в Твери приглашает школьников на новогодний квест

18 Дек. 14:07 2018-12-18T14:12:06+03:00

Для детей подготовлены познавательные и веселые задания Фото: Виктория ТУШКОВА

Для детей подготовлены познавательные и веселые задания

Изменить размер текста: A A

В Твери «Дом поэзии Андрея Дементьева» приглашает посетить новогодний квест «В поэтическом царстве, в 3Dевятом государстве». Это увлекательное мероприятия организовано для учащихся начальной школы и 5-6 классов.

Участников ждут игры на сообразительность, смекалку и расширение кругозора. Знание литературы и современные технологии помогут ребятам спасти Снегурочку от старухи Шапокляк и выполнить всевозможные творческие задания. Развлекать детей будет Пеппи Длинныйчулок.

Подробности можно узнать по телефонам: 777-837, 777-838 и 777-839.