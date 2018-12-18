Дом поэзии Андрея Дементьева в Твери приглашает школьников на новогодний квест
Для детей подготовлены познавательные и веселые задания
Для детей подготовлены познавательные и веселые заданияФото: Виктория ТУШКОВА
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В Твери «Дом поэзии Андрея Дементьева» приглашает посетить новогодний квест «В поэтическом царстве, в 3Dевятом государстве». Это увлекательное мероприятия организовано для учащихся начальной школы и 5-6 классов.
Участников ждут игры на сообразительность, смекалку и расширение кругозора. Знание литературы и современные технологии помогут ребятам спасти Снегурочку от старухи Шапокляк и выполнить всевозможные творческие задания. Развлекать детей будет Пеппи Длинныйчулок.
Подробности можно узнать по телефонам: 777-837, 777-838 и 777-839.