Следователи СК проверяют информацию о госпитализации дошколят в Твери

18 Дек. 13:32 2018-12-18T13:32:48+03:00

У детей были зарегистрированы симптомы инфекционного заболевания

Изменить размер текста: A A

В Твери Московский межрайонный следственный отдел областного СУ СК РФ начал доследственную проверку по полученным данным о госпитализации маленьких детей.

В ведомство поступила информация, что госпитализированы в больницу четыре воспитанника детского сада № 118, который находится на улице Фадеева в Твери. Также сразу в нескольких группах у детей зарегистрированы симптомы инфекционного заболевания.

В региональном СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.