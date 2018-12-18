Следователи СК проверяют информацию о госпитализации дошколят в Твери
У детей были зарегистрированы симптомы инфекционного заболевания
Следователи СК проверяют информациюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Твери Московский межрайонный следственный отдел областного СУ СК РФ начал доследственную проверку по полученным данным о госпитализации маленьких детей.
В ведомство поступила информация, что госпитализированы в больницу четыре воспитанника детского сада № 118, который находится на улице Фадеева в Твери. Также сразу в нескольких группах у детей зарегистрированы симптомы инфекционного заболевания.
В региональном СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.