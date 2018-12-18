Суд отправил в колонию поджигателя из Тверской области

18 Дек. 13:20 2018-12-18T13:20:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверском областном суде сегодня, 18 декабря был оглашен приговор по делу о серии поджогов в Бологое. 26-летнего Вадима Ковальковского ранее присяжные признали виновным в умышленном поджоге трех домов, детского сада и автомобиля.

Напомним, по версии следствия молодой человек был причастен также к пожару, в котором погибли пять человек. Но присяжные посчитали, что прокуратура не смогла представить достаточно весомых доказательств.

Сторона обвинения просила назначить Ковальковскому наказание в виде семи лет и четырех месяцев лишения свободы, а также удовлетворить иски потерпевших о компенсации вреда.

В пресс-службе суда сообщили, что по совокупности преступлений молодому человеку было назначено наказание в виде шести лет исправительной колонии общего режима. Еще Ковальковскому назначена принудительная мера медицинского характера в виде наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Также суд удовлетворил иски трех потерпевших на общую сумму порядка 1,2 млн рублей.