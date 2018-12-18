Ушел из жизни бывший руководитель УГИБДД России по Тверской области

18 Дек. 12:51 2018-12-18T12:53:13+03:00

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Сегодня, 18 декабря ушел из жизни Красиков Борис Иванович. С 1997 по 2004 года он руководил региональным управлением ГИБДД России.

Борис Иванович родился 18 апреля 1944 года. С 1974 года, после демобилизации со срочной службы в Военно-морском флоте, он стал служить в органах внутренних дел. В этом же году был назначен заместителем начальника отделения УР по розыску ОВД Центрального райисполкома в Комсомольске-на-Амуре. А в 1981 году стал начальником отделения.

В 1997 году Красикова перевели на должность заместителя начальника отдела по организации работы участковых инспекторов полиции и предупреждению правонарушений несовершеннолетними. 1 августа 1997 года возглавил УГИБДД России по Тверской области.

Борис Иванович прошел пусть от лейтенанта до полковника полиции. Имеет множество наград и поощрений за добросовестное исполнение служебного долга.

Прощание с ним состоится завтра, 19 декабря в 10:00 в региональном УГИБДД России, после этого церемония пройдет в тверском храме Бориса и Глеба.

Редакция «КП»-Тверь» приносит свои соболезнования родным и близким.