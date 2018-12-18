"Скорая" приезжала к жителям Тверской области с просроченными лекарствами

18 Дек. 12:24 2018-12-18T12:24:53+03:00

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В Тверской области прокуратура продолжает выявлять нарушения законодательства об оказании скорой медицинской помощи. Очередная проверка прошла в Сонковском районе.

Оказалось, что в автомобилях «скорой» от районной больницы есть нарушения. Например, в укладках и наборах отсутствовали необходимые лекарственные препараты, а некоторые из лекарств были с истекшим сроком годности.

В областной прокуратуре сообщили, что в отношении главного врача ГБУЗ «Сонковская ЦРБ» возбуждено дело об административном правонарушении. Мировой судья судебного участка Сонковского района рассмотрел дело и назначил виновному лицу административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.