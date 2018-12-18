Тверские судебные приставы задержали должницу в аэропорту

18 Дек. 11:50 2018-12-18T11:50:07+03:00

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Тверские приставы разыскивали Исмаилову Айиду Жумабековну, уроженку Республики Кыргызстан. 31-летняя женщина задолжала 200 тысяч рублей уголовного штрафа за коррупционное преступление.

Наказание за "Дачу взятки должностному лицу" Исмаиловой назначили в Молоковском районном суде Тверской области. Однако позже было установлено, что должница на территории Тверской области не проживает и только периодически оформляет временную регистрацию на территории страны. Предположительно женщина могла находиться в Москве или Московской области.

В рамках исполнительного производства тверскому судебному приставу поступила информация, что Исмаилова приобрела билет на самолет до Москвы. Должницу задержали при выходе с рейса.