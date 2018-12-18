Пожилой мужчина сбил на "зебре" женщину в Твери
Потерпевшая получила тяжелые травмы
Авария случилась на пешеходном переходе Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В понедельник, 17 декабря, в Твери произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором серьезно пострадала 61-летняя женщина. Авария случилась около 13:42 на Смоленском переулке в районе дома №32 по улице Чернышевского.
Дорожные полицейские выяснили, что 71-летний обладатель "Skoda Fabia" сбил 61-летнюю женщину, когда она пыталась перейти проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, потерпевшая попала в больницу с тяжелыми травмами.