В Твери из-за резкого торможения маршрутки пострадала пожилая женщина
Потерпевшей госпитализация не понадобилась
Женщина получила в ДТП легкие травмы Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В понедельник, 17 декабря, в Твери произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 71-летняя женщина. Неприятный инцидент случился около 15:51 на улице Горького, напротив дома 62/1.
Полицейские выяснили, что 54-летний водитель автобуса "ПАЗ", осуществляющего перевозки по маршруту №208, резко нажал на тормоз и допустил падение пенсионерку, которая явно не ожидала такого маневра.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевшая попала в больницу, где ей оказали помощь, а затем отпустили домой.