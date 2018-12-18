Два района Твери остались без холодной воды
Водоснабжение будет восстановлено после обеда
Водоснабжение будет восстановлено после обедаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Твери сегодня, 18 декабря, в двух районах отключили холодную воду.
С 09:00 на улице Благоева коммунальщики занимаются врезкой запорной арматуры. Поэтому до 13:00 холодной воды не будет в отдельных домах Заволжского района. В частности, по улицам Благоева, Скворцова-Степанова и Горького.
В Московском районе работы проходят на улице Линейная. До обеда «холодненькой» не будет в частных домах с левой стороны в поселке Крупской и в доме №5 по улице Конечная.
Подробную информацию можно узнать по телефону информационно-справочной службы - 62-01-02.