2018-12-18T10:02:43+03:00
Происшествия

Мужчина до смерти избил свою сожительницу в Тверской области

Влюбленные поругались возле сельского магазина
Виктория ЖУКОВА
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Следователи СК в ближайшее время направят уголовное дело в судСледователи СК в ближайшее время направят уголовное дело в судФото: Мария ЛЕНЦ
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В Тверской области Бежецкий межрайонный следственный отдел регионального СУ СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчину. Жителя Бежецкого района обвиняют в убийстве.

Следствие считает, что 10 октября этого года мужчина поругался со своей сожительницей. Ссора влюбленных произошла около магазина в селе Еськи Бежецкого района. Обвиняемый стал избивать женщину руками и ногами. От полученных травм она скончалась.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что в рамках расследования было осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, а также назначен ряд судебных экспертиз: медицинская, генетическая, дактилоскопическая и психиатрическая. Следователи СК собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело в ближайшее время направят в суд.

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