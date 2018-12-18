2018-12-18T09:48:17+03:00
Общество

За шубой на Новотожскую ярмарку в Тверь в ТЦ "Олимп" с 3 по 8 января 2019!

Только 6 дней в Твери! С 3 по 8 января в ТЦ «Олимп» работает праздничная Новоторжская ярмарка «За шубой!».
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
Поделиться:
Добро пожаловать за шубой!Добро пожаловать за шубой!
Изменить размер текста:

Это крупный российский производитель и большая выставка-продажа натуральных шуб.

Размеры: от 42 до 60.

Цены выгодные, скидки, подарки!

Меховые головные уборы — от 7 тыс. руб.

Теплые шубы из мутона и нутрии — от 13 до 49 тыс. руб.

Каракуль — от 80 тыс. руб.

Норка — от 79 до 290 тыс. руб.

СКИДКА на шубу 5% пенсионерам при предъявлении удостоверения на кассе.**

Шубы сшиты по ГОСТам. Гарантия — до двух лет. Рассрочка, кредит.*

Добро пожаловать за шубой!

3 — 8 января 2019

ТЦ «Олимп», 2 этаж, с 10:00 до 20:00

Тверь, Тверской пр-т, 2

www.shubu.ru 8 (800) 222-63-92 (звонок бесплатный)

**Скидки не суммируются. Срок действия акции с 3 по 8 января 2019. Информация о скидках на ценниках.

*Рассрочка, кредит. ОООРусфинансБанк”, лиц. ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У жителей Тверской области долгов больше, чем у жителей соседних регионов
Мобильные патрули будут ловить елочных браконьеров по всей Тверской области
Несколько десятков килограммов сыра уничтожат в Твери
Стал известен график работы больниц и поликлиник Твери в новогодние выходные
Две иномарки столкнулись на перекрестке в Тверской области
В течение дня две пожилые женщины попали под колеса автомобилей в Твери
Две отечественные легковушки столкнулись в Твери
Водитель "УАЗа" протаранил линию электропередач в Тверской области
В Твери началось судебное слушание по делу мужчины, который изнасиловал и убил 14-летнюю школьницу
Второй день подряд днем отключают тепло в отдельных домах Московского района Твери
Следователи СК выясняют, как ртутные лампы попали в подвал школы в Тверской области
15-летняя девочка три дня назад пропала в Тверской области
В Тверской области дорожают куриные яйца, но дешевеет колбаса
Автоинспекторы ищут свидетелей наезда на мальчика в Твери
Большая новогодняя игротека пройдет в библиотеке Горького Твери
Вторую встречу "Варламовских вечеров" посвятят деятелю культуры Твери Владимиру Ершову
Икону Михаила Тверского, написанную в столице Верхневолжья, передали педагогическому колледжу Севастополя
Новогодние праздники 2018-2019 в Твери: Роспотребнадзор проверяет организации общепита и торговцев подарками
51-летний мужчина обокрал дачный дом в Тверской области на 30 тысяч рублей
Новый владелец Торжокского вагонзавода в Тверской области намерен погасить задолженность по зарплате
Судить мужчину, который изнасиловал и убил свою родственницу на глазах у ребенка, будут в Твери
7 млрд рублей направят на реализацию инвестиционные программы в сфере электроэнергетики в Тверской области
Жителей Твери приглашают на последнюю в этом году экскурсию в запасники галереи