За шубой на Новотожскую ярмарку в Тверь в ТЦ "Олимп" с 3 по 8 января 2019!

18 Дек. 09:48 2018-12-18T09:48:17+03:00

Только 6 дней в Твери! С 3 по 8 января в ТЦ «Олимп» работает праздничная Новоторжская ярмарка «За шубой!».

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Это крупный российский производитель и большая выставка-продажа натуральных шуб.

Размеры: от 42 до 60.

Цены выгодные, скидки, подарки!

Меховые головные уборы — от 7 тыс. руб.

Теплые шубы из мутона и нутрии — от 13 до 49 тыс. руб.

Каракуль — от 80 тыс. руб.

Норка — от 79 до 290 тыс. руб.

СКИДКА на шубу 5% пенсионерам при предъявлении удостоверения на кассе.**

Шубы сшиты по ГОСТам. Гарантия — до двух лет. Рассрочка, кредит.*

Добро пожаловать за шубой!

3 — 8 января 2019

ТЦ «Олимп», 2 этаж, с 10:00 до 20:00

Тверь, Тверской пр-т, 2

www.shubu.ru 8 (800) 222-63-92 (звонок бесплатный)

**Скидки не суммируются. Срок действия акции с 3 по 8 января 2019. Информация о скидках на ценниках.

*Рассрочка, кредит. ООО “РусфинансБанк”, лиц. ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013