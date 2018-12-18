За шубой на Новотожскую ярмарку в Тверь в ТЦ "Олимп" с 3 по 8 января 2019!
Это крупный российский производитель и большая выставка-продажа натуральных шуб.
Размеры: от 42 до 60.
Цены выгодные, скидки, подарки!
Меховые головные уборы — от 7 тыс. руб.
Теплые шубы из мутона и нутрии — от 13 до 49 тыс. руб.
Каракуль — от 80 тыс. руб.
Норка — от 79 до 290 тыс. руб.
СКИДКА на шубу 5% пенсионерам при предъявлении удостоверения на кассе.**
Шубы сшиты по ГОСТам. Гарантия — до двух лет. Рассрочка, кредит.*
Добро пожаловать за шубой!
3 — 8 января 2019
ТЦ «Олимп», 2 этаж, с 10:00 до 20:00
Тверь, Тверской пр-т, 2
www.shubu.ru 8 (800) 222-63-92 (звонок бесплатный)
**Скидки не суммируются. Срок действия акции с 3 по 8 января 2019. Информация о скидках на ценниках.
*Рассрочка, кредит. ООО “РусфинансБанк”, лиц. ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013