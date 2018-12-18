2018-12-18T09:32:09+03:00
Здоровье

Зараженные мандарины и киви продавали в Твери

На фруктах нашли щитовку
Виктория ЖУКОВА
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Перед покупкой внимательно осматриваете фруктыПеред покупкой внимательно осматриваете фруктыФото: Алексей КОСЕНЧУК
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В Твери специалисты проверили фрукты, которые продавали на территории города. Проверку проходили иранских киви, китайские и марокканские мандарины.

В ФГБУ «Тверская МВЛ» сообщили, что результаты исследований показали, что во фруктах были обнаружены карантинные объекты. В пробе киви была идентифицирована тутовая щитовка, а в образцах мандаринов - красная померанцевая щитовка.

- Пробы фруктов поступили в лабораторию по направлению Управления Россельхознадзора по Тверской области в рамках исполнения государственного задания текущего года, - уточнили в ведомстве.

Опасности для здоровья человека зараженные плоды не представляют.

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