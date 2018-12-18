2018-12-18T09:08:21+03:00
Общество

Смоленский собор Житенного монастыря в Тверской области приводят в порядок

Объект относится к культурному наследию региона
Виктория ЖУКОВА
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Не любить Осташков - невозможноНе любить Осташков - невозможноФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Осташкове Тверской области закончились работы по сохранению Смоленского собора Житенного монастыря. Он является объектом культурного наследия регионального значения.

Во время первого этапа были восстановлены стены и своды одноэтажных построек, архитектурный облик трапезной, приделов и апсид, выявлены первоначальные элементы декора. Все одноэтажные постройки были «законсервированы» - на зиму покрыты временной кровлей.

В областном правительстве рассказали, что в 2007 году в монастыре была отремонтирована колокольня, а 2009 – проведено комплексное обследование храма. В 2015 году было получено задание на разработку научно-проектной документации на проведение работ по сохранению храма, в 2018 – разрешение на проведение работ.

Напомним, что датой основания монастыря считается 19 марта 1716 год. Смоленский собор располагается в центре монастыря и доминирует в композиции комплекса.

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