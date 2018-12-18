Суд назначил наказание двум жителям Твери, которые устроили наркопритон в своей квартире

18 Дек. 08:42 2018-12-18T08:42:42+03:00

Один из злоумышленников отправится в колонию Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Твери в Центральном районном суде было назначено наказание мужчине и женщине, которые в прошлом году организовали наркопритон. На преступление они пошли из-за материальных проблем и необходимость в систематическом получении наркотических средств.

Злоумышленники приглашали в свою квартиру накозависимых граждан и подыскивали дилера, который передавал им запрещенное вещество. В качестве оплаты за доступ в помещение, они брали часть наркотика.

В пресс-службе суда сообщили, что женщина получила два года лишения свободы, без ограничения свободы – условно. Мужчину суд отправил в колонию на четыре года, также без ограничения свободы.

Приговор еще не вступил в законную силу.