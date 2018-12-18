Закончился конкурс на разработку концепции развития парка Текстильщиков в Твери

18 Дек. 08:11 2018-12-18T08:11:19+03:00

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В Твери завершился открытый творческий конкурс на разработку ландшафтно-архитектурной концепции развития общественной зоны – парка Текстильщиков. Участие в нем приняли пять проектов.

В администрации Твери напомнили, что участники были обязаны сохранить естественный рельеф и ландшафт, а также береговые полосы Тьмаки и зеленые насаждения. Перед конкурсантами стояла задача определить специализацию территории парка Текстильщиков, провести функциональное зонирование и внести свои предложения по малым архитектурным формам и благоустройству.

Разработчики в аннотациях описали, какой видят одну из самых крупных зон отдыха в Пролетарском районе: с детскими и спортивными площадками, променадом, летним кинотеатром и даже розарием. Члены жюри подробно обсудили каждый проект. Результаты конкурса будут объявлены 20 декабря.