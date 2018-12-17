Музейно-театральный вечер «Ёлка с игрушкой, игрушка с ёлкой» пройдет в Императорском дворце Твери
22 декабря в Тверском Императорском дворце в преддверии долгожданных праздников, пройдет музейно-театральный вечер «Ёлка с игрушкой, игрушка с ёлкой»!
- Мы поговорим об образе рождественской ёлки в русской живописи и литературе: погрузимся в сказочную предновогоднюю атмосферу вместе с персонажами картины А.В. Моравова «Ёлка в семье художника», услышим святочные рассказы и рождественские стихи в исполнении Алексея Зинатулина; чудесным аккомпанементом к музейно-театральной программе станет выступление ансамбля камерной музыки «Экспромт», - рассказывают организаторы.
Начало в 16.00.
Стоимость билета – 200 руб.
Возрастная категория: 12+.
Справки по телефону: (4822) 34-62-43.