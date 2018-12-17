Имя Юной Мисс Тверь-2019 станет известно 21 декабря
21 декабря, в пятницу, в ДК «Химволокно» пройдет детский фестиваль красоты "Волшебный бал".
На предновогоднем празднике всех гостей ждет яркая детская программа, с выступлениями детских коллективов и тремя выходами участниц на сцену в разных образах. Третий выход пройдет в вечерних нарядах.
Участницами фестиваля станут 32 участницы от 3 до 16 лет.
В заключении фестиваля жюри выберет пять победительниц по следующим номинациям: "Юная Мисс Тверь", 1-я Вице-Мисс Тверь, 2-я Вице-Мисс Тверь (11-15 лет), "Юная жемчужина Твери" (6-10 лет) и, наконец, "Маленькая жемчужина Твери" (3-5 лет).
Организаторы - модельное агентство New Fashion Look.
21 декабря в 18.00.
Бронь билетов по тел: 75-19-19.