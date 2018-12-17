2018-12-17T19:07:19+03:00
Звезды

Имя Юной Мисс Тверь-2019 станет известно 21 декабря

В программе - детская программа, выходы участниц на сцену в разных образах и награждение юных принцесс
Ирина ТАРАСОВА
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Начало фестиваля в 18.00Начало фестиваля в 18.00Фото: Ирина ТАРАСОВА
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21 декабря, в пятницу, в ДК «Химволокно» пройдет детский фестиваль красоты "Волшебный бал".

На предновогоднем празднике всех гостей ждет яркая детская программа, с выступлениями детских коллективов и тремя выходами участниц на сцену в разных образах. Третий выход пройдет в вечерних нарядах.

Участницами фестиваля станут 32 участницы от 3 до 16 лет.

В заключении фестиваля жюри выберет пять победительниц по следующим номинациям: "Юная Мисс Тверь", 1-я Вице-Мисс Тверь, 2-я Вице-Мисс Тверь (11-15 лет), "Юная жемчужина Твери" (6-10 лет) и, наконец, "Маленькая жемчужина Твери" (3-5 лет).

Организаторы - модельное агентство New Fashion Look.

21 декабря в 18.00.

Бронь билетов по тел: 75-19-19.

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