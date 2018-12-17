2018-12-17T19:43:13+03:00
Общество

Уличные катки для массовых катаний начали заливать в Твери

В городе будут работать две бесплатные площадки
Виктория ЖУКОВА
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Катки уже начали заливатьКатки уже начали заливатьФото: Анна КОЛПАКОВА
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В Твери открылись ледовые площадки, на которых дети и взрослые смогут покататься на коньках.

Первым этой зимой заработал каток под открытым небом у спорткомплекса «Планета» на улице Стадионной. Также уже залит каток на проспекте Победы, у здания бассейна «Радуга». Посетить его можно будет уже на этой неделе.

В ближайшее время откроют катки: на стадионе «Текстильщик», на областном ипподроме, у спорткомплекса «Юбилейный», у ФОКа имени Султана Ахмерова в «Южном», в Бобачёвской роще, в Городском саду и в парке Победы.

Уже началась заливка одной из самых красивых ледовых площадок города - площади Славы. Также параллельно специалисты монтируют наружное освещение, ограждения и павильон. В этом году здесь планируется установить натуральную ёлку.

В администрации Твери рассказали, что бесплатные площадки для массовых катаний зальют у спортивной школы «Лидер» в посёлке Мамулино и на улице Туполева у ДК «Затверецкий».

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