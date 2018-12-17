В Тверской области не превышены эпидпороги по заболеваемости ОРВИ и гриппом

17 Дек. 18:42 2018-12-17T18:42:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области отмечен невысокий уровень заболеваемость ОРВИ. По совокупному населению, а также в каждой возрастной группе, недельные эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышены.

По информации управления Роспотребнадзора Тверской области, среди деток от 0 до 2 лет недельные эпидпороги заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже на 11,3 %, среди детей возрастной группы 3-6 лет - на 16,5 %, среди подростков 7-14 лет - на 19,3 %, а среди лиц старше 15 лет - на 8,8 %.

Жители Тверской области болеют преимущественно вирусами негриппозной этиологии (например: парагриппом, аденовирусом или риновирусом).

Также в ведомстве сообщили, что в регионе закончилась массовая иммунизация населения против гриппа. Прививки сделали 45,4 % от населения области, что соответствует рекомендуемому уровню на текущий эпидемический сезон.