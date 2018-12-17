Более 13 млн рублей направят на ремонт и закупку спортивного оборудования для учреждений Тверской области
В Тверской области в 2019 году будут выделены средства на развитие материально-технической базы спортшкол и спортивных комплексов региона. На эти цели планируют направить порядка 13 млн рублей. Вопрос обсудили на заседании бюджетной комиссии под руководством губернатора Игоря Рудени.
В пресс-службе областного правительства сообщили, что в настоящее время развитию массового спорта уделяется особое внимание.
Более 9,5 млн рублей от общей суммы пойдет на закупку оборудования и ремонт ледовых комплексов «Юбилейный» и «Кристалл» в Твери, «Арктика» в Кимрах и «Старица». Еще порядка 3,6 млн рублей заложено на проведение ремонтных работ в здании школы олимпийского резерва по видам гребли и бассейна «Дельфин».
Кроме того средства будут выделены спортино-адаптивной школе, школам №1, №2 и на развитие базовых видов спорта в регионе: гребли, единоборств, боксу и кикбоксингу, хоккею, футболу, игровым и ледовым видам спорта. Средства предназначены на подготовку спортсменов для сборных команд России.