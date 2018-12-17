Мужчина из-за ревности убил своего приятеля в Тверской области

17 Дек. 17:27 2018-12-17T17:27:51+03:00

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В Калязинском районном суде Тверской области будут рассматривать уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя. Молодого человека подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

6 июля этого года в Калязине в кафе «Малина» на улице Пухальского обвиняемый отмечал день рождение своего друга. Около 22:00 он поругался с именинником из-за ревности к девушке. В момент конфликта оба мужчины были в состоянии алкогольного опьянения.

Подсудимый ударил своего оппонента кулаком в правый глаз. Именинник упал и упарился головой о металлический забор. Мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован в Калязинскую больницу. Позже его перевезли в Областную больницу Твери, где он скончался. Об этом сообщили в пресс-службе суда.