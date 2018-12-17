Проезд по Театральной площади в Твери вновь будет перекрыт

17 Дек. 16:38 2018-12-17T16:38:44+03:00

В городе пройдут мероприятия в честь юбилея Тверского суворовского военного училища Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

В городе пройдут мероприятия в честь юбилея Тверского суворовского военного училища

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В Твери вновь перекроют проезд по Театральной площади. Движение всех видов транспорта и парковка будут ограничены с 23:00 18 декабря до 20:00 19 декабря. Соответствующее распоряжение выпустила администрации Твери.

Перекрытие вводится в связи с проведением торжественных мероприятий в честь юбилея Тверского суворовского военного училища.

Заехать на территорию Театральной площади смогут только автомобили, которые обслуживают мероприятие.

Напомним, датой образования Тверского СВУ считается 1943 год. За это время выпускниками училища стали более 15 000 воспитанников. Среди них есть генералы, кандидаты и доктора наук, Герои Советского Союза и России.