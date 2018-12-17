67-летняя женщина-водитель пострадала при столкновении двух иномарок в Тверской области

17 Дек. 16:00 2018-12-17T16:00:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области в аварии пострадала 67-летняя женщина. 14 декабря около13:00 на пятом километре автодороги Выдропужск-Спирово Спировского района столкнулись две иномарки.

По информации региональной Госавтоинспекции, 29-летний мужчина на «Рено Логан» не учел дорожные-метеорологические условия, боковой интервал и не правильно выбрал скорость движения. В результате его автомобиль занесло, и он врезался в «Ниссан Кашкай», который ехал по встречной дороге

В результате столкновения травмы получила 67-летняя женщина-водитель кроссовера. Она самостоятельно обратилась за помощью в больницу.