Для школьников Твери подорожал проезд по «Иволге»

17 Дек. 15:18 2018-12-17T15:17:59+03:00

Проездные для школьников и юридических лиц уже продаются по новой цене. Фото: Пресс-служба администрации Твери.

По новой цене уже сейчас продаются школьные проездные на январь

Изменить размер текста: A A

С 1 января будущего года подорожает проезд по школьным «Иволгам». Согласно официальной информации МУП «ПАТП-1», школьные проездные на месяц будут стоить:

315 рублей — на один вид транспорта,

525 рублей — на два вида транспорта,

630 рублей — на три вида транспорта.

Также с 1 января вырастают в цене электронные проездние билеты «Иволга» для юридических лиц. Стоимсть такого поездного на месяц составит:

1260 рублей — на один вид транспорта,

1890 рублей — на два вида транспорта,

2520 рублей — на три вида транспорта.

Цена разовой поездки по тарифу «Пересадка» как для физических, так и для юридицеских лиц останется прежней — 20 рублей за поездку. Остальные тарифы также пока остаются без изменений.

Всю необходимую информацию по электронным проездным можно узнать по телефону "Горячей линии" карты "Иволга": (4822) 47-62-77.