Для школьников Твери подорожал проезд по «Иволге»
С 1 января будущего года подорожает проезд по школьным «Иволгам». Согласно официальной информации МУП «ПАТП-1», школьные проездные на месяц будут стоить:
315 рублей — на один вид транспорта,
525 рублей — на два вида транспорта,
630 рублей — на три вида транспорта.
Также с 1 января вырастают в цене электронные проездние билеты «Иволга» для юридических лиц. Стоимсть такого поездного на месяц составит:
1260 рублей — на один вид транспорта,
1890 рублей — на два вида транспорта,
2520 рублей — на три вида транспорта.
Цена разовой поездки по тарифу «Пересадка» как для физических, так и для юридицеских лиц останется прежней — 20 рублей за поездку. Остальные тарифы также пока остаются без изменений.
Всю необходимую информацию по электронным проездным можно узнать по телефону "Горячей линии" карты "Иволга": (4822) 47-62-77.