Тверская область попала в середнячки рейтинга пенсий

17 Дек. 14:54 2018-12-17T14:57:03+03:00

Статистику по размеру и темпам роста пенсий в регионах подвели в Пенсионном фонде РФ

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Верхневолжье, согласно официальным данным, находится в середнячках рейтинга размеров пенсий — 45-е место среди 85 регионов. Средняя пенсия в области по данным на 1 июля 2018 года составляет 14 тысяч 144 рубля.

По показателям темпа роста пенсий за последнии три года позиция у нас немного хуже — регион обосновался на 53-м месте списка с ростом в 10,2%.

Самые большие пенсии получают на Чукотке — 25 173 рубля в среднем, в Ненецком АО — 22 050 рублей и Магаданской области — 21 508 рублей. Менее всего повезло пенсионерам Кабардино-Балкарии — 11 413 рублей, Дагестана — 11 653 рубля, и Калмыкии — 12 137 рублей.