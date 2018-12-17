2018-12-17T14:57:03+03:00
Экономика

Тверская область попала в середнячки рейтинга пенсий

Статистику по размеру и темпам роста пенсий в регионах подвели в Пенсионном фонде РФ
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Средняя пенсия в Тверской области составляет 14 тысяч 144 рубля.Средняя пенсия в Тверской области составляет 14 тысяч 144 рубля.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Верхневолжье, согласно официальным данным, находится в середнячках рейтинга размеров пенсий — 45-е место среди 85 регионов. Средняя пенсия в области по данным на 1 июля 2018 года составляет 14 тысяч 144 рубля.

По показателям темпа роста пенсий за последнии три года позиция у нас немного хуже — регион обосновался на 53-м месте списка с ростом в 10,2%.

Самые большие пенсии получают на Чукотке — 25 173 рубля в среднем, в Ненецком АО — 22 050 рублей и Магаданской области — 21 508 рублей. Менее всего повезло пенсионерам Кабардино-Балкарии — 11 413 рублей, Дагестана — 11 653 рубля, и Калмыкии — 12 137 рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У жителей Тверской области долгов больше, чем у жителей соседних регионов
Мобильные патрули будут ловить елочных браконьеров по всей Тверской области
Несколько десятков килограммов сыра уничтожат в Твери
Стал известен график работы больниц и поликлиник Твери в новогодние выходные
Две иномарки столкнулись на перекрестке в Тверской области
В течение дня две пожилые женщины попали под колеса автомобилей в Твери
Две отечественные легковушки столкнулись в Твери
Водитель "УАЗа" протаранил линию электропередач в Тверской области
В Твери началось судебное слушание по делу мужчины, который изнасиловал и убил 14-летнюю школьницу
Второй день подряд днем отключают тепло в отдельных домах Московского района Твери
Следователи СК выясняют, как ртутные лампы попали в подвал школы в Тверской области
15-летняя девочка три дня назад пропала в Тверской области
В Тверской области дорожают куриные яйца, но дешевеет колбаса
Автоинспекторы ищут свидетелей наезда на мальчика в Твери
Большая новогодняя игротека пройдет в библиотеке Горького Твери
Вторую встречу "Варламовских вечеров" посвятят деятелю культуры Твери Владимиру Ершову
Икону Михаила Тверского, написанную в столице Верхневолжья, передали педагогическому колледжу Севастополя
Новогодние праздники 2018-2019 в Твери: Роспотребнадзор проверяет организации общепита и торговцев подарками
51-летний мужчина обокрал дачный дом в Тверской области на 30 тысяч рублей
Новый владелец Торжокского вагонзавода в Тверской области намерен погасить задолженность по зарплате
Судить мужчину, который изнасиловал и убил свою родственницу на глазах у ребенка, будут в Твери
7 млрд рублей направят на реализацию инвестиционные программы в сфере электроэнергетики в Тверской области
Жителей Твери приглашают на последнюю в этом году экскурсию в запасники галереи