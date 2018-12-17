В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Тверской области, который убил отчима
В Тверской области Бежецкий межрайонный следственный отдел регионального СУ СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя поселка Максатиха. Молодого человека обвиняют в убийстве.
Трагедия произошла вечером 28 сентября. В квартире обвиняемый поругался со своим 51-летним отчимом. Во время ссоры пасынок взял кухонный нож и ударил им мужчину в область груди и живота. От полученного ранения мужчина скончался на месте преступления.
В пресс-службе ведомства сообщили, что следствием была собрана достаточная доказательственная база. Поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.