В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Тверской области, который убил отчима

17 Дек. 15:21 2018-12-17T15:21:10+03:00

Молодой человек во время ссоры ударил мужчину ножом

Изменить размер текста: A A

В Тверской области Бежецкий межрайонный следственный отдел регионального СУ СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя поселка Максатиха. Молодого человека обвиняют в убийстве.

Трагедия произошла вечером 28 сентября. В квартире обвиняемый поругался со своим 51-летним отчимом. Во время ссоры пасынок взял кухонный нож и ударил им мужчину в область груди и живота. От полученного ранения мужчина скончался на месте преступления.

В пресс-службе ведомства сообщили, что следствием была собрана достаточная доказательственная база. Поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.