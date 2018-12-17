2018-12-17T14:36:41+03:00
Общество

Свыше 300 тонн фруктов и овощей за год уничтожили на полигонах в Тверской области

Вся продукция была запрещена к ввозу на территорию страны
Виктория ЖУКОВА
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Вся продукция была запрещена к ввозу на территорию страныВся продукция была запрещена к ввозу на территорию страныФото: Святослав ЗОРКИЙ
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В Тверской области за 11 месяцев текущего года было уничтожено почти 303 тонны фруктов и овощей. Вся эта продукция была запрещена к ввозу по указу Президента РФ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в рамках обеспечения безопасности РФ».

В региональном управлении Россельхознадзора сообщили, что в течение года было проведено 36 рейдов. Участие в них принимали сотрудники ФСБ, МВД, Тверской межрайонной транспортной прокуратурой и Тверской таможней. Они проверяли грузы на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-10 «Россия», а также продукцию на рынках Твери.

На трассах было изъято 16 партий фруктов и овощей без необходимых документах, еще восемь случаев продажи запрещенной продукции было обнаружено на рынках.

Все товары были уничтожены механическим способом на полигонах бытовых отходов Тверской области.

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