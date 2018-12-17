«Скорая» в Тверской области ездила к пациентам без дефибриллятора и одеяла с подогревом

17 Дек. 14:01 2018-12-17T14:01:36+03:00

Исполнение судебного решения на контроле в прокуратуре Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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Прокуратура продолжает проверять «скорые» в Тверской области. Очередные нарушения в работе медиков были обнаружены в Бельском районе.

Проверка показала, что районная больница использует для оказания скорой медпомощи автомобиль УАЗ 396294. Машина не оснащена в полном объеме: нет автоматического наружного дефибриллятора, одеяла с подогревом, видеорегистратора и другого необходимого оборудования.

В областной прокуратуре сообщили, что Бельский районный суд удовлетворил иск об устранение нарушений. Руководство больницы обязаны оснастить автомобиль «скорой» всем необходимым.