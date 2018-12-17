Дед Мороз посетит Тверь в ближайшие выходные

17 Дек. 13:35 2018-12-17T13:35:05+03:00

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В Твери в воскресение, 23 декабря состоится традиционный новогодний праздник – встреча Деда Мороза. Новогодний волшебник вместе со Снегурочкой и сказочными персонажами в 12:00 будет ждать гостей на главной аллее Городского сада.

В отделе информации администрации Твери рассказали, что в программе праздника – массовые конкурсы, игры и праздничный концерт, на котором выступят лучшие коллективы города. А маленькие жители смогут сфотографироваться с Дедом Морозом, Снегурочкой и любимыми героями мультфильмов, а также поучаствовать в необычных состязаниях.

Мероприятие будет идти до 16:00.