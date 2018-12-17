Ранее судимый мужчина угнал у жителя Твери отечественный автомобиль

17 Дек. 11:44 2018-12-17T11:44:27+03:00

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В Твери у 32-летнего местного жителя угнали отечественный автомобиль. Свою машину мужчина припарковал во дворе дома.

По сигналу незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Стражи правопорядка составили описание автомобиля, которое передали всем патрульным экипажам и нарядам оперативных служб. Также был введен спецплан «Перехват».

Машину удалось найти в течение дежурных суток в Удомле. Управлял автомобилем ранее судимый 31-летний местный житель. Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

- Злоумышленник сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания, - сообщили в УМВД России по Тверской области.

Полицейские проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям.