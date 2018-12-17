Ранее судимый мужчина угнал у жителя Твери отечественный автомобиль
В Твери у 32-летнего местного жителя угнали отечественный автомобиль. Свою машину мужчина припарковал во дворе дома.
По сигналу незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Стражи правопорядка составили описание автомобиля, которое передали всем патрульным экипажам и нарядам оперативных служб. Также был введен спецплан «Перехват».
Машину удалось найти в течение дежурных суток в Удомле. Управлял автомобилем ранее судимый 31-летний местный житель. Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
- Злоумышленник сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания, - сообщили в УМВД России по Тверской области.
Полицейские проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям.