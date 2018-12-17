2018-12-17T11:20:58+03:00
Общество

Утром на Калининской АЭС в Тверской области сработала пожарная тревога

По вызову оперативно приехали пожарные расчеты
Виктория ЖУКОВА
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Тревога оказалась ложной Фото: управлении информации РосэнергоатомаТревога оказалась ложной Фото: управлении информации Росэнергоатома
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В понедельник, 17 декабря, в 5:15 в помещении объединенного вспомогательного корпуса Калининской АЭС сработала пожарная сигнализация. На месте оперативно прибыли дежурные пожарные расчеты.

Как оказалась тревога была ложной.

В региональном УМЧС России сообщили, что по результатам осмотра помещений признаков какого-либо возгорания или задымления не было обнаружено. В настоящее время все энергоблоки Калининской АЭС работают в штатном режиме. Их суммарная нагрузка составляет 4280 МВт. Радиационный фон тоже не превышает естественных фоновых значений.

Причины ложного срабатывания пожарной сигнализации выясняются.

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