Утром на Калининской АЭС в Тверской области сработала пожарная тревога

17 Дек. 11:18 2018-12-17T11:20:58+03:00

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В понедельник, 17 декабря, в 5:15 в помещении объединенного вспомогательного корпуса Калининской АЭС сработала пожарная сигнализация. На месте оперативно прибыли дежурные пожарные расчеты.

Как оказалась тревога была ложной.

В региональном УМЧС России сообщили, что по результатам осмотра помещений признаков какого-либо возгорания или задымления не было обнаружено. В настоящее время все энергоблоки Калининской АЭС работают в штатном режиме. Их суммарная нагрузка составляет 4280 МВт. Радиационный фон тоже не превышает естественных фоновых значений.

Причины ложного срабатывания пожарной сигнализации выясняются.