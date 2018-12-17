2018-12-17T10:48:52+03:00
Происшествия

По вине водителя легковушки пострадала его пассажирка в Твери

Автомобилист нарушил ПДД
Альберт БОЙКОВ
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Удар пришелся в переднюю дверь Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиУдар пришелся в переднюю дверь Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В субботу, 15 сентября, в Твери произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором легкие травмы получила 40-летняя женщина. Известно, что авария случилась около 14:41 на улице Ивана Седых в районе дома №1.

Дорожные полицейские выяснили, что 38-летний водитель "ВАЗа 21102" не уступил дорогу на нерегулируемом перекрестке обладателю "Nissan Qashqai", у которого было преимущество в движении. В результате аварии пострадала 40-летняя пассажирка отечественной легковушки, которая сидела на переднем сидении.

Иномарка пострадала в аварии несильно Фото: УГИБДД РФ по Тверской области

Иномарка пострадала в аварии несильно Фото: УГИБДД РФ по Тверской области

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