По вине водителя легковушки пострадала его пассажирка в Твери

СЕГОДНЯ 10:48 2018-12-17T10:48:52+03:00

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В субботу, 15 сентября, в Твери произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором легкие травмы получила 40-летняя женщина. Известно, что авария случилась около 14:41 на улице Ивана Седых в районе дома №1.

Дорожные полицейские выяснили, что 38-летний водитель "ВАЗа 21102" не уступил дорогу на нерегулируемом перекрестке обладателю "Nissan Qashqai", у которого было преимущество в движении. В результате аварии пострадала 40-летняя пассажирка отечественной легковушки, которая сидела на переднем сидении.