Ежегодный Слет фермеров стартовал в Тверской области

17 Дек. 10:46 2018-12-17T10:46:16+03:00

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В понедельник, 17 декабря в Кашинском районе Тверской области проходит ежегодный Слет фермеров. На нем представители власти, бизнеса, банковского сообщества, сельхозпроизводители смогут обсудить актуальные вопросы развития фермерских хозяйств, а также меры их государственной поддержки.

Также участники поговорят о финансировании из федерального бюджета госпрограммы развития сельского хозяйства, меры господдержки сельхозтоваропроизводителей и фермеров.

В областном правительстве напомнили, что в текущем году в Тверской области было направлено более 68 млн рублей из областного и федерального бюджетов на предоставление грантовой поддержки начинающим фермерам и на развитие семейных животноводческих ферм.