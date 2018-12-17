2018-12-17T10:46:16+03:00
Общество

Ежегодный Слет фермеров стартовал в Тверской области

Проходит он в Кашинском районе
Виктория ЖУКОВА
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Фермеры собираются в Тверской области ежегодноФермеры собираются в Тверской области ежегодноФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В понедельник, 17 декабря в Кашинском районе Тверской области проходит ежегодный Слет фермеров. На нем представители власти, бизнеса, банковского сообщества, сельхозпроизводители смогут обсудить актуальные вопросы развития фермерских хозяйств, а также меры их государственной поддержки.

Также участники поговорят о финансировании из федерального бюджета госпрограммы развития сельского хозяйства, меры господдержки сельхозтоваропроизводителей и фермеров.

В областном правительстве напомнили, что в текущем году в Тверской области было направлено более 68 млн рублей из областного и федерального бюджетов на предоставление грантовой поддержки начинающим фермерам и на развитие семейных животноводческих ферм.

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