Ежегодный Слет фермеров стартовал в Тверской области
В понедельник, 17 декабря в Кашинском районе Тверской области проходит ежегодный Слет фермеров. На нем представители власти, бизнеса, банковского сообщества, сельхозпроизводители смогут обсудить актуальные вопросы развития фермерских хозяйств, а также меры их государственной поддержки.
Также участники поговорят о финансировании из федерального бюджета госпрограммы развития сельского хозяйства, меры господдержки сельхозтоваропроизводителей и фермеров.
В областном правительстве напомнили, что в текущем году в Тверской области было направлено более 68 млн рублей из областного и федерального бюджетов на предоставление грантовой поддержки начинающим фермерам и на развитие семейных животноводческих ферм.