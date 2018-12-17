2018-12-17T10:21:38+03:00
Общество

Суд отравил в колонию парня, который сел за руль пьяный и едва не убил своего пассажира в Тверской области

Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево
Виктория ЖУКОВА
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Приговор суда еще не вступил в законную силуПриговор суда еще не вступил в законную силуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Тверской области прокуратура Калининского района в суде поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении водителя, который попал в аварию.

24 июля этого года пьяный 27-летний мужчина сел за руль чужого автомобиля «Chevrolet Lanos». Молодого человека ранее лишили водительских прав. Поехал он в сторону Твери по дороге «Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка».

На территории Никулинского сельского поселения Калининского района водитель разогнался и потерял контроль. Автомобиль правыми колесами задел обочину, съехал в кювет и врезался в дерево.

В аварии серьезные травмы получил пассажир легковушки.

В областной прокуратуре сообщили, что 27-летнего парня признали виновным. В связи с совершением преступления в период неотбытого наказания по ранее вынесенному приговору он получил наказание в виде лишения свободы на полтора года. Водить машину он не сможет еще два года и три месяца.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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