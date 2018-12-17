2018-12-17T10:21:38+03:00
Общество

Суд отравил в колонию парня, который сел за руль пьяный и едва не убил своего пассажира в Тверской области

Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Приговор суда еще не вступил в законную силуПриговор суда еще не вступил в законную силуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Тверской области прокуратура Калининского района в суде поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении водителя, который попал в аварию.

24 июля этого года пьяный 27-летний мужчина сел за руль чужого автомобиля «Chevrolet Lanos». Молодого человека ранее лишили водительских прав. Поехал он в сторону Твери по дороге «Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка».

На территории Никулинского сельского поселения Калининского района водитель разогнался и потерял контроль. Автомобиль правыми колесами задел обочину, съехал в кювет и врезался в дерево.

В аварии серьезные травмы получил пассажир легковушки.

В областной прокуратуре сообщили, что 27-летнего парня признали виновным. В связи с совершением преступления в период неотбытого наказания по ранее вынесенному приговору он получил наказание в виде лишения свободы на полтора года. Водить машину он не сможет еще два года и три месяца.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Твери из-за пожарной тревоги был эвакуирован драмтеатр
"Танковый прорыв" в Тверской области в этом году посвятили 77-летию освобождения Калинина
Ранее судимый мужчина угнал у жителя Твери отечественный автомобиль
Утром на Калининской АЭС в Тверской области сработала пожарная тревога
По вине водителя легковушки пострадала его пассажирка в Твери
Ежегодный Слет фермеров стартовал в Тверской области
Центр Твери до вечера остался без холодной воды
Водитель сбил на пешеходном переходе женщину в Твери
77-летняя женщина выпала из маршрутки на тротуар в Твери
Водитель немецкого кроссовера врезался в линию электропередач в Твери
Жителям Тверской области советуют класть в сладкие подарки шоколад, пастилу и печенье
Десятки домов вновь останутся днем без света в Твери
Автоинспекторы не рекомендуют водителям Тверской области в одиночку выезжать за город