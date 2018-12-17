Центр Твери до вечера остался без холодной воды

СЕГОДНЯ 10:04 2018-12-17T10:04:28+03:00

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В Твери сегодня, 17 декабря, в отдельных домах отключили холодную воду. Связано это с проведением строительно-ремонтных работ на улице Новоторжская.

С 09:00 до 17:00 холодной воды не будет в Центральном районе. В зоне отключения дома №2, 4, 6, 6а 7, 9, 11, 15 и 17 по улице Новоторжская, № 9, 11 и 11а по Тверскому проспекту, а также №20, 22 и 43/18 на Свободном переулке и №16, 18, 20 корп. 1 по улице Советская.

Интересующие вопросы можно задать по телефону информационно-справочной службы: 62-01-02.