2018-12-17T09:47:09+03:00
Происшествия

Водитель сбил на пешеходном переходе женщину в Твери

Потерпевшая не получила серьезных травм
Альберт БОЙКОВ
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Женщина отделалась легкими травмами Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиЖенщина отделалась легкими травмами Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В пятницу, 14 декабря, в Твери на Старицком шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Авария случилась около 17:15 в районе дома №25.

Дорожные полицейские выяснили, что 59-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2114" сбил 38-летнюю женщину, которая пыталась перейти проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате ДТП женщина получила травмы. Медики оказали потерпевшей и отпустили домой.

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