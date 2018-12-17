Водитель сбил на пешеходном переходе женщину в Твери

СЕГОДНЯ 09:47 2018-12-17T09:47:09+03:00

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В пятницу, 14 декабря, в Твери на Старицком шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Авария случилась около 17:15 в районе дома №25.

Дорожные полицейские выяснили, что 59-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2114" сбил 38-летнюю женщину, которая пыталась перейти проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате ДТП женщина получила травмы. Медики оказали потерпевшей и отпустили домой.