2018-12-17T09:32:00+03:00
Происшествия

77-летняя женщина выпала из маршрутки на тротуар в Твери

Водитель слишком рано тронулся с места
Виктория ЖУКОВА
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Пострадавшую госпитализировали в больницу скорой медицинской помощиПострадавшую госпитализировали в больницу скорой медицинской помощиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Твери в маршрутке травмы получила 77-летняя пассажирка. Произошло это в пятницу, 14 декабря около 15:40.

Водитель маршрутного такси № 227 стал отъезжать от остановки, которая находится возле дома -№17/3 на проспекте Ленина. В этот момент из ПАЗика на тротуар выпала пожилая пассажирка. Очевидцы рассказали, что женщина как раз садилась в маршрутку.

- В связи с противоречивыми показаниями назначено административное расследование, - уточнили в УГИБДД России по Тверской области.

Пострадавшую госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.

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