2018-12-17T09:10:44+03:00
Общество

Жителям Тверской области советуют класть в сладкие подарки шоколад, пастилу и печенье

Свои рекомендации опубликовал Роспотребнадзор
Виктория ЖУКОВА
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В первую очередь любой детский подарок должен быть безопасныйВ первую очередь любой детский подарок должен быть безопасныйФото: Виктория ТУШКОВА
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Сладкий подарок – обязательный атрибут Нового года. Роспотребнадзор Тверской обалсти в преддверии праздников выпустил ряд рекомендаций для родителей.

Прежде всего стоит помнить, что детский подарок должен быть безопасный. Предпочтение лучше отдавать тем наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.

Не рекомендуют специалисты брать изделия, в которых есть ядра абрикосовой косточки, арахис, карамель (особенно леденцовая).

Лучше всего наполнить сладкий подарок печеньем (лучше галетным), шоколадными конфетами, зефиром и пастилой. Например, шоколад содержит калий, кальций, магний, фосфор и необходимые организму витамины, а в зефире отсутствуют жиры.

Если внутри подарка вместе с конфетами находится игрушка, она должна иметь специальную упаковку.

Напомним, корреспондент «КП»-Тверь» провела эксперимент со сладким подарок. Взвесив и посчитав все конфеты, она пришла к выводу, что выгоднее самостоятельно собирать сладкие подарки, чем покупать готовые. Стоит помнить, что магазины обязаны взвесить покупателю даже две маленькие конфетки.

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