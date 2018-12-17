Десятки домов вновь останутся днем без света в Твери

17 Дек. 08:40 2018-12-17T08:40:22+03:00

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В Твери в течение всей рабочей недели будут проходить планово-предупредительные работы на объектах электросетевого комплекса. Из-за этого в отдельных домах в дневное время будет отключено электричество.

Сегодня, 17 декабря, без света останутся жители трех районов.

В Московском районе электроэнергии не будет с 09:00 до 16:00 в домах по улицам Красные Горки, 1-я и 2-я Мукомольная.

Также затронут отключения и Пролетарский район. С 09:00 до 16:00 работы будут проходить на улицах Сквозная, Речная, Красного Октября.

В Центральном районе свет в домах будут отключать в три этапа. С 09:00 до 14:00 без электричества останутся дома на улицах Ефимова, Достоевского, Троицкая и на набережной реки Тьмаки. С 13:30 до 15:00 - на улице Коминтерна и на Александровском переулке. А с 14:00 до 16:00 электроэнергию отключат в доме №38 по улице Дмитрия Донского.

Где еще на текущей неделе не будет света, можно узнать на сайте «Тверьгорэлектро».