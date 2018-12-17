Автоинспекторы не рекомендуют водителям Тверской области в одиночку выезжать за город
В Тверскую область вернулись морозы. Поэтому автоинспекторы призывают водителей быть предельно осторожными на дорогах, лучше временно воздержаться от дальних поездок.
- Наибольшей опасности при низком температурном режиме подвергаются водители и пассажиры автомобилей на дизельном топливе, которое не выдерживает мороза и замерзает. Также в таких случаях возможны проблемы в работе аккумулятора и световых приборов, что может привести к возникновению аварийной ситуации, - напоминают в региональной Госавтоинспекции.
Водителям следует перед каждой поездкой тщательно осматривать машину: проверить заряд аккумулятора, давление в шинах и электрику. Также автомобилистам нужно контролировать свое самочувствие во время движения.
Госавтоинспекция не рекомендует выезжать в одиночку на загородные дороги. Если возникает крайняя необходимость, водители обязаны подготовиться к поездке. Следует взять с собой теплую одежду и обувь, телефон с полной зарядкой, запас горючего и еды, подручные средства, позволяющие развести костер и дождаться помощи, если транспорт сломался или попал в аварию. Родственникам или друзьям необходимо сообщить о своих планах.
Телефоны дежурной части ГИБДД УМВД России по Тверской области: 8 (4822)58-04-00, 58-59-00.