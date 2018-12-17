2018-12-17T09:15:14+03:00
Общество

Автоинспекторы не рекомендуют водителям Тверской области в одиночку выезжать за город

В регион пришла морозная зима
Виктория ЖУКОВА
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Госавтоинспекция не рекомендует выезжать в одиночку на загородные дорогиГосавтоинспекция не рекомендует выезжать в одиночку на загородные дорогиФото: Алексей ФОКИН
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В Тверскую область вернулись морозы. Поэтому автоинспекторы призывают водителей быть предельно осторожными на дорогах, лучше временно воздержаться от дальних поездок.

- Наибольшей опасности при низком температурном режиме подвергаются водители и пассажиры автомобилей на дизельном топливе, которое не выдерживает мороза и замерзает. Также в таких случаях возможны проблемы в работе аккумулятора и световых приборов, что может привести к возникновению аварийной ситуации, - напоминают в региональной Госавтоинспекции.

Водителям следует перед каждой поездкой тщательно осматривать машину: проверить заряд аккумулятора, давление в шинах и электрику. Также автомобилистам нужно контролировать свое самочувствие во время движения.

Госавтоинспекция не рекомендует выезжать в одиночку на загородные дороги. Если возникает крайняя необходимость, водители обязаны подготовиться к поездке. Следует взять с собой теплую одежду и обувь, телефон с полной зарядкой, запас горючего и еды, подручные средства, позволяющие развести костер и дождаться помощи, если транспорт сломался или попал в аварию. Родственникам или друзьям необходимо сообщить о своих планах.

Телефоны дежурной части ГИБДД УМВД России по Тверской области: 8 (4822)58-04-00, 58-59-00.

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