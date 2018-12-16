"Плюшки Ярослава Мудрого" взяли второе место в финале Высшей лиги КВН

16 Дек. 22:49 2018-12-16T23:00:38+03:00

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15 декабря состоялся финал Высшей лиги КВН. И вновь, второй год подряд, за победу боролась тверская команда "Плюшки Ярослава Мудрого". Игру покажут по телевидению лишь 1 января, но так как текстовая трансляция шла в интернете, результаты стали известны раньше.

За чемпионский титул тверские КВН-щики боролись с пятью командами — «Борцы» (Сургут), «Русская дорога» (АГПУ, Армавир), «Вятка» (Киров), «Раисы» (Иркутск), «Так-то» (СФУ, Красноярск).

Всего было три конкурса. И уже в первом "Плюшки" показали себя отлично - три "пятерки и "четверки".

А дальше, дальше на сцене был самый настоящий автомобиль и фраза, которая запомнится надолго: " КВН - как пупок" Вот он есть и все. На всю жизнь".

Если в прошлом году "Плюшки" заняли в финале третье место, то в этом году, набрав 10,3 баллов, тверская команда заняла второе место. Первое место поделили между собой Вятка» (11 баллов) и «Раисы» (10,8 балла). Третье место у «Русской дорогие» (10,2 балла).

Будут ли "Плюшки" играть в следующем сезоне - большой вопрос.