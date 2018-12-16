2018-12-16T21:49:19+03:00
Общество

Звездное небо вновь появилось над улицей Советской в Твери

Что сразу добавило новогоднего настроения и пешеходам, и автолюбителям
Ирина ТАРАСОВА
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Тверь преображается к Новому годуТверь преображается к Новому годуФото: Виктория ЖУКОВА
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Тверь продолжает преображаться к Новому году и Рождеству. Из последнего, 15 декабря в городе заработала ярмарка на улице Трехсвятской, где можно и полюбоваться на красоту и прикупить подарки к предстоящим праздникам, в том числе и ели в горшках.

Новшеством 16 декабря стало Звездное небо - огромная гирлянда, раскинувшаяся над улицей Советской. Любимое многими горожанами украшение давно сняли для ремонта, слишком уж много лампочек не работало, и вот вернули как раз в День освобождения Калинина.

- Мы ехали после фейерверка и увидели эту красоту. Даже удивились сначала. Все лампочки работают исправно. Видно, что починили на совесть. Теперь новогоднее настроение просто обязано появиться абсолютно у всех! - делятся жители Твери с "КП".

Звездное небо вернули после ремонта Фото: Ирина ТАРАСОВА

Звездное небо вернули после ремонтаФото: Ирина ТАРАСОВА

Фото: Ирина ТАРАСОВА

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