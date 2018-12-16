2018-12-16T21:49:19+03:00
Общество

Звездное небо вновь появилось над улицей Советской в Твери

Что сразу добавило новогоднего настроения и пешеходам, и автолюбителям
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Тверь преображается к Новому годуТверь преображается к Новому годуФото: Виктория ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Тверь продолжает преображаться к Новому году и Рождеству. Из последнего, 15 декабря в городе заработала ярмарка на улице Трехсвятской, где можно и полюбоваться на красоту и прикупить подарки к предстоящим праздникам, в том числе и ели в горшках.

Новшеством 16 декабря стало Звездное небо - огромная гирлянда, раскинувшаяся над улицей Советской. Любимое многими горожанами украшение давно сняли для ремонта, слишком уж много лампочек не работало, и вот вернули как раз в День освобождения Калинина.

- Мы ехали после фейерверка и увидели эту красоту. Даже удивились сначала. Все лампочки работают исправно. Видно, что починили на совесть. Теперь новогоднее настроение просто обязано появиться абсолютно у всех! - делятся жители Твери с "КП".

Звездное небо вернули после ремонта Фото: Ирина ТАРАСОВА

Звездное небо вернули после ремонтаФото: Ирина ТАРАСОВА

Фото: Ирина ТАРАСОВА

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новогодние праздники 2018-2019 в Твери: Роспотребнадзор проверяет организации общепита и торговцев подарками
51-летний мужчина обокрал дачный дом в Тверской области на 30 тысяч рублей
Новый владелец Торжокского вагонзавода в Тверской области намерен погасить задолженность по зарплате
Судить мужчину, который изнасиловал и убил свою родственницу на глазах у ребенка, будут в Твери
7 млрд рублей направят на реализацию инвестиционные программы в сфере электроэнергетики в Тверской области
Жителей Твери приглашают на последнюю в этом году экскурсию в запасники галереи
Девятилетнего мальчика иномарка сбила на "зебре" в Твери
Гражданина Узбекистана, призывавшего к терроризму, заключили под стражу в Твери
22-летний парень отправится в колонию за нападение на женщину в Тверской области
В Твери осудили пару наркокурьеров из Татарстана
Предприятия-фантомы производят и продают сливочное масло в Тверской области
Почти вдвое увеличат финансирование, направленное на улучшение жизни на селе в Тверской области
Два парня украли из автомобиля в Тверской области аккумулятор и инструменты
Из-за ремонта на теплотрассе перекрыта часть улицы 15 лет Октября в Твери
В Тверской области новый министр здравоохранения
Оплачивать холодную воду и канализацию по-прежнему следует по квитанции «Тверь Водоканала»
Летом в лагерях Тверской области отдохнули 11 719 детей
Несколько домов в Заволжье в Твери остались без холодной воды
В суд передано дело над 65-летним преподавателем из Твери, которого подозревают в получении взятки
На оживленном перекрестке в Твери на час отключили светофор
Пожарные спасли 36-летнего жителя Тверской области из горящей квартиры
Новый пешеходный светофор заработал в Заволжском районе Твери
Водитель "УАЗа" попал в серьезное ДТП на трассе М-11 в Тверской области
26 огнеборцев тушили пожар в двухэтажном доме в Тверской области
Металлическое ограждение вдоль набережной Степана Разина в Твери обязали убрать
Тверское суворовское училище отмечает 75-летие со дня основания