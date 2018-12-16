Звездное небо вновь появилось над улицей Советской в Твери
Тверь продолжает преображаться к Новому году и Рождеству. Из последнего, 15 декабря в городе заработала ярмарка на улице Трехсвятской, где можно и полюбоваться на красоту и прикупить подарки к предстоящим праздникам, в том числе и ели в горшках.
Новшеством 16 декабря стало Звездное небо - огромная гирлянда, раскинувшаяся над улицей Советской. Любимое многими горожанами украшение давно сняли для ремонта, слишком уж много лампочек не работало, и вот вернули как раз в День освобождения Калинина.
- Мы ехали после фейерверка и увидели эту красоту. Даже удивились сначала. Все лампочки работают исправно. Видно, что починили на совесть. Теперь новогоднее настроение просто обязано появиться абсолютно у всех! - делятся жители Твери с "КП".
Звездное небо вернули после ремонтаФото: Ирина ТАРАСОВА
Фото: Ирина ТАРАСОВА